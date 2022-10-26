Глава Кремля заявив, що конфліктний потенціал у світі і регіоні залишається дуже високим.

Російський правитель Володимир Путін провів прес-конференцію, на якій відзначився черговими "перлами" щодо війни проти України.

"Українську територію перетворили на полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю. Україна стала інструментом зовнішньої політики США, практично втратила суверенітет, а США використовують Україну, як таран проти Росії.

Більш того, в Україні формується чорний ринок зброї, є ризик потрапляння в руки зловмисників переносних ЗРК і високоточної зброї.

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Інцидент на Кримському мосту, "спроби диверсії" на Курській АЕС, показують, що підвищені заходи безпеки повинні бути зроблені на об'єктах енергетичної та транспортної інфраструктури країни", - сказав Путін.

Глава Кремля також заявив, що конфліктний потенціал у світі та регіоні залишається дуже високим.

Режим Путіна

Західні ЗМІ писали, що Путіну тільки одна людина з оточення говорить правду про війну.

Експерт заявив, що на Заході остаточно вирішили поставити крапку на проекті "Володимир Путін".

Політолог розповів, чи оголосить Путін воєнний стан, а також чи піде він на використання ядерної зброї.