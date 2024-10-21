Росіяни змогли перейти канал Сіверський Донець - Донбас.

Російські військові роблять активні спроби захопити Часів Яр на Донеччині, і, як пише аналітик BILD Юліан Рьопке, їм все ж вдалося прорвати оборону міста.

Він зазначає, що росіяни кілька місяців не могли перейти канал Сіверський Донець - Донбас на сході, проте в п'ятницю чеченський авангард форсував його і просунувся на 2,5 км на захід уздовж південної околиці Часового Яру.

"Після п'яти місяців запеклих боїв російська армія прорвала український фронт на південь від Часового Яру і поставила свій прапор на промисловій будівлі за 2,5 км за каналом. Видно російських солдатів, які піднімаються на будівлю і готують там плацдарм", - написав Рьопке.

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Як зазначає аналітик, найімовірніше, російські війська не просуватимуться далі на захід, а натомість повернуть на північ і наступатимуть на центр Часового Яру.

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Як розповіли WSJ українські військові, за останні дні російським військам вдалося прорватися вперед біля Часового Яру, розпочавши наступ одразу за двома напрямками. Досить припуститися однієї помилки, і Часів Яр може впасти за лічені дні, зазначають бійці.

Також відомо, що на Вугледарському напрямку російські окупанти намагаються постійно змінювати та комбінувати класичну схему атак "техніка-м'ясні штурми". Ворог удосконалює тактику штурмів мотоциклетними та малими піхотними групами, що є більш небезпечними мобільністю, підготовленістю, обізнаністю в місцевості та чітким дотриманням інструкцій.

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