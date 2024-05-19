Експерт зауважив, що у окупантів не вистачить ресурсу розтягнути фронт від Сум аж до Харкова.

Російські окупанти будуть відкривати ділянку фронту неподалік від міста Суми, оскільки разом з Харковом хочуть перетворити його на "сіру зону".

Про це сказав ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман, передає Espreso. "Можна припустити, що окупанти хочуть сильно розтягнути нашу лінію оборони. Бо Сумщина - це 560 км кордону з РФ. Однак у них може не вистачити сил, тому що там зосереджено приблизно 30 тис. російських вояк. І як вони хочуть їх розтягнути по всій лінії фронту, ще й до Харківщини дотягнути, бо це вже дійде до тисячі кілометрів? Не думаю, що вони будуть це робити", - висловив думку Гетьман.

На його думку, окупанти хочуть створити "сіру зону" з великих міст, тобто це "санітарна зона", як казав їхній міністр закордонних справ Лавров, там більше сотні кілометрів від кордону з РФ. "Відповідно, до цієї "санітарної зони" потрапляють і Суми, і Харків", - зауважив експерт.

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Він зауважив, що углиб ближче до Харкова, мали б бути побудовані фортифікації. Якщо вони побудовані, то далі цієї лінії ворог навряд чи зможе просунутися, і якщо вона побудована правильно, як це має бути - перша, друга, третя лінії оборони, які між собою пов'язані.

Ситуація навколо Харкова

Російські окупанти щодня по декілька разів завдають ударів по харкову. Так, 17 травня у Харкові пролунали потужні вибухи. Ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Холодногірському району. Повідомлялося, що загинули три людини.

А сьогодні окупанти завдали завдали ракетного удару по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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