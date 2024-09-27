Ці люди не мають високої мотивації, психологічно та фізично непідготовлені — і в результаті гинуть із загрозливою швидкістю.

Україна змогла збільшити особовий склад та озброєння своєї армії, однак якість новобранців викликає багато питань. Командування дедалі більше непокоїться через те, з якою швидкість вони отримують поранення або гинуть у бою.

Як пише Financial Times, найбільше страждає українська піхота. Деякі солдати просто залишають свої позиції, дозволяючи ворогу захопити більше території. Чотири командири, заступник командира та майже десяток солдатів із чотирьох українських бригад на Донеччині розповіли, що новобранцям бракує базових бойових навичок та мотивації.

Новобранці швидко гинуть на фронті: які причини

За підрахунками командирів, від 50 до 70 відсотків нових піхотинців було вбито або поранено протягом декількох днів після початку їхньої першої ротації.

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"Коли нові хлопці потрапляють на позиції, багато з них тікають при першому ж вибуху снаряда", — сказав заступник командира 72-ї механізованої бригади України, яка веде бої поблизу міста Вугледар.

Високопоставлені українські чиновники розповіли, що з травня Україна щомісяця мобілізовувала по 30 тисяч солдат на місяць. Але командири на місцях і військові аналітики попереджають, що ці люди не мають високої мотивації, психологічно та фізично непідготовлені — і в результаті гинуть із загрозливою швидкістю.

За словами командира, чий підрозділ захищає позиції навколо Курахового, "деякі хлопці завмирають, тому що вони надто бояться стріляти у ворога, а потім саме вони їдуть у мішках для трупів або важко пораненими". Деякі повертаються настільки виснаженими, що потребують психіатричної допомоги.

Головні проблеми з новобранцями

Вік є ключовою проблемою у ЗСУ, адже середній показник становить 45 років. З близько 30 піхотинців у підрозділі, сказав заступник командира 72-ї бригади, половині було близько 40 років, лише п’ятьом - менше 30, а решта були старші 50 років. Піхотинцям потрібно швидко бігати й бути достатньо сильними, щоб нести важке озброєння, що важко зробити, коли ти вже немолодий.

Крім того, українську армію очолюють офіцери та генерали, які розпочали свою кар’єру в радянські часи і "ніколи не брали участі в бойових діях".

"Було б розумніше звернути більше уваги на характеристики та досвід кожної людини, щоб побачити, кому хлопці найкраще підходять, замість того, щоб відправляти всіх у піхоту", — сказав Михайло Темпер, командир батареї в 21-й батальйон окремої бригади Президента України.

За його словами, у піхоті представлені всі верстви суспільства, однак не всі вони придатні для фронту. Мобілізовані засуджені виявились хорошими солдатами - вони демонструють самовідданість і вміння адаптуватися в зоні бойових дій

Ще одна важлива проблема полягає у тому, що "тренери самі не мають справжнього бойового досвіду, тому вони не навчають новачків того, що потрібно знати, щоб битися і, що більш важливо, залишатися в живих".

Натомість призовники проходять навчання "по-радянськи". Нові військові рідко тренуються з боєприпасами через їхній брак.

"Деякі з них навіть не вміють тримати гвинтівки. Вони більше чистять картоплю, ніж стріляють", — сказав один з командирів, який навіть купив обладнання для пейнтболу замість гвинтівок і бойових патронів, щоб новобранці могли більше тренуватися, не витрачаючи дорогоцінних боєприпасів.

Головнокомандувач Олександр Сирський цього місяця заявив, що розпорядився підвищити якість підготовки новобранців шляхом відбору "вмотивованих інструкторів з бойовим досвідом". Однак командир артилерійського підрозділу зауважив, що загибель десятків тисяч досвідчених солдатів під час війни завдала шкоди: "Якщо не вистачає людей, щоб воювати, не вистачає людей, щоб навчати".

Війна в Україні - проблеми у ЗСУ

Боєць 244 батальйону 112 окремої бригади Сил ТРО Володимир Бездітний заявив, що "бусифікація" шкодить обороні, адже від невмотивованих людей на фронті немає користі.

Водночас колишні в'язні, мобілізовані до війська, проявили себе достойно під час бойових дій на Харківському напрямку у складі Третьої штурмової бригади.

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