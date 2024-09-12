За словами Жоріна, ці бійці вже брали участь у наступальних операціях бригади.

Колишні в'язні, мобілізовані до війська, проявили себе достойно під час бойових дій на Харківському напрямку у складі Третьої штурмової бригади.

Як повідомив заступник командира бригади Максим Жорін, командири підрозділів, у яких служать такі бійці, характеризують їх як "дуже вмотивований та заряджений особовий склад".

"Вони вже виконують бойові завдання в складі Третьої штурмової, в тому числі брали участь в наступальних діях на Харківщині. В більшості проявили себе достойно, крім того - вони готові працювати та навчатись", - зазначив Жорін. Відео дня

Водночас заступник комбрига Третьої штурмової наголосив, що не може відповісти про ситуацію в інших підрозділах. "Проте по нашому досвіду - дати можливість увʼязненим захищати свою країну було досить вдалим рішенням", - додав Жорін.

Мобілізація засуджених в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна активно залучає в'язнів до війни проти російських загарбників. Новобранці воюють на гарячих напрямках. Засуджені за різні злочини, вони сприймають свою службу на захисті України як спокуту та шанс на нове життя без судимостей.

У складі 3-ї ОШБр воюють бійці з числа колишніх засуджених після спеціального курсу військової підготовки і здебільшого це вмотивований хороший особовий склад, розповів екскомандир Азову, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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