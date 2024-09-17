Бунятов наголосив, що, крім центрів, бійці проходять підготовку ще в підрозділах.

В центрах підготовки бійців не вистачає інструкторів та бракує часу. Про це розповів військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" виданню Фокус.

"На одного інструктора дають по 50 бійців та місяць часу, про яку ефективність може йти мова?", - риторично запитав він.

Бунятов наголосив, що, крім центрів, бійці проходять підготовку ще в підрозділах. Але там часу для підготовки ще менше ніж у навчальних центрах.

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"Після того, як тільки штат поповнився, на підрозділи покладаються бойові задачі, часу на підготовку в підрозділах обмаль", - пояснив військовослужбовець.

Військовий підкреслив, що все залежить від того, коли і які задачі йдут від командування. Вони можуть зʼявлятися після приходу бійців у підрозділ буквально наступного дня, а іноді й через 14 днів.

"Ця підготовка тільки на совісті командирів бригад, у яких або є час і місце на підготовку, або ні. Чітко прописаних норм на підготовку нових бійців, які прийшли в підрозділ, немає. Після навчальної частини вони рахуються як повністю боєздатні та готові до виконання бойових задач", - пояснив він.

Мобілізація в Україні

Міноборони планує автоматизувати процес видачі повісток. За словами начальника Управління інформаційних технологій Міноборони Олега Берестового. "Як зараз відбувається видача повісток – вони роздруковуються, підписуються вручну і потім стопка приходить начальнику ТЦК, який має підписувати, ставити печатку і потім це все розносити. Це не ефективно. Тому ми зробили зараз функціонал, щоб можна було генерувати її (повістку) у Оберізі, підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК", – розповів Берестовий.

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