На фронті протягом минулої доби загалом відбулося 95 бойових зіткнень.

Росіяни й надалі скаженіють у намірі захопити нові території, найбільше атакували минулої доби на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, зазначається, що протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 28 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Роздолівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області; Серебрянське лісництво Луганської області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, 2 рази безуспішно атакував позиції наших військ.

За даними Генштабу, минулої доби РФ завдала 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснила 127 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 радіолокаційній станції, 2 складах боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за добу до цього на Авдіївському напрямку ворог здійснив 45 атак, на Бахмутському – 26.

4 травня військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко сказав, що ризики прориву є по всій лінії фронту, бо активність ворога надзвичайно висока, йому потрібна "здобич", зокрема до 9 травня, щоб російська пропаганда могла це використати.

Вчора, 9 травня, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий сказав, що у росіян були певні успіхи на Авдіївському напрямку, але вони не корисні для них, а от від битва за Часів Яр, яка триває, залежить щонайменше доля 4-х великих міст, тому його доля стратегічно важлива.

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