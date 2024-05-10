РФ втратила, зокрема, ще 47 артилерійських систем, зазначили у ЗСУ.

Загальні втрати ворога на 10 травня 2024 року серйозно зросли - за добу ліквідовано 980 супротивників.

Станом на п'ятницю вже "мінусовано" 479 710 російських загарбників, повідомили Сухопутні війська Збройних сил України в Telegram. За їхніми відомостями, також окупанти втратили чимало техніки та озброєння.

Яку техніку втратили росіяни:

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4 одиниці спецтехніки;

73 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

32 бойові броньовані машини;

5 танків.

За добу вороги також залишилися без 51 безпілотника оперативно-тактичного рівня.

Росія ще втратила таке озброєння:

47 артилерійських систем;

4 реактивних системи залпового вогню;

2 засоби протиповітряної оборони.

У ЗСУ додали, що дані щодо ворожих втрат уточнюються.

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Супротивники намагаються атакувати українських воїнів на низці напрямків, зокрема, гаряче біля міста Часів Яр (Донецька область). Український військовий та політолог Кирило Сазонов 9 травня повідомив, що вороги упродовж двох тижнів активно намагалися окупувати місто, однак їм це не вдалося. За його словами, супротивник хотів "взяти у лещата" Часів Яр з двох боків.

Захисники Україна завдають Росії значних втрат у живій силі. Загальні втрати ворога на 9 травня 2024 року становили 478 730 супротивників. Крім того, окупанти втратили чимало "залізних пташок" - 349 літаків та 325 гвинтокрилів.

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