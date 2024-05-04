Спроби прориву і захоплення населених пунктів росіянами можуть бути на різних напрямках.

Ризики російського наступу є по всій лінії фронту, бо активність ворога надзвичайно висока, йому потрібна "здобич" до 9 травня, щоб російська пропаганда могла це використати. Про це сказав військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

За його словами, такою "здобиччю" для російських окупантів може бути навіть якийсь український опорний чи невеличкий населений пункт, бо їм важливо відрапортувати про "перемогу". "Звичайно, що ризики є по всій лінії фронту, бо активність ворога надзвичайно висока", - наголосив він.

За його словами, є розуміння ворожого задуму щодо наступу в сторону Часового Яру, який вони розглядають як плацдарм для подальшого просування на Краматорськ,Слов’янськ, Костянтинівку.

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"Ми розуміємо їхню активність, скажімо, на Авдіївському напрямку – це Вугледар, Покровське, Курахове. Вони розраховують втілити свої наміри, щоб вже з півдня і півночі зайняти Донецьку область. Ми розуміємо, що для того, щоб пробувати контролювати Краматорськ, Слов’янськ або напрямок до цих міст, вони можуть пробувати і на Харківському напрямку атакувати, Це навіть не на Харків, а через Куп’янськ в сторону Оскільського водосховища, яке забезпечує питною і технічною водою міста Донеччини", - зазначив Тимочко. При цьому нагадав, що ворог вже кілька дат називав для захоплення Донецької області, але це не стало реальністю.

Тимочко зазначає, що можуть бути небезпечними й інші напрямки.

"Путіна дуже муляє те, що наші війська утримують і Роботине, і Кринки", - сказав він.

"Враховуючи ту активність, інтенсивнність, їм хочеться зайняти максимально можливу кількість населених пунктів чи навіть наших військових опорних пунктів для того, щоб Путін 8 чи 9 травня, виступаючи перед росіянами, міг розказати про якусь велику в його розумінні перемогу", - наголосив Тимочкок. При цьому він додав, що в планах ворога може бути і наступ на Суми.

За його словами, для України зараз дуже важливе якнайскоріше надходження озброєння від партнерів. "Усе залежатиме від того, яка зі сторін зуміє до моменту наступу росіян чи контрнаступу підготуватися максимально якісно та ефективно", - наголосив він.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький виданню The Economist заявив, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області. Успіх росіян залежить від того, наскільки міцною буде українська оборона на Донбасі.

Як прогнозує Скібіцький, основний наступ Росії розпочнеться в наприкінці травня або на початку червня.

Президент України володимир Зеленський також зазначав, що Україна стоїть перед новим етапом війни з Росією, і окупанти наразі готуються розширити наступ.

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