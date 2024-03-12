Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. А на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак противника.

Протягом доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Там зазначили, що загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. А на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області.

Відео дня

На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено одну спробу штурму позицій наших військ.

Війна в Україні: новини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ вдалося зупинити російський наступ на Донбасі.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що якщо США не нададуть Україні військову допомогу, то вона може зазнати серйозних територіальних втрат.

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