За словами начальника прес-служби ОСУВ "Хортиця" Іллі Євлаша, на Лимано-Куп’янському напрямку противник утримує угруповання у 122 тисячі окупантів.

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог утримує угруповання у 122 тисячі російських окупантів, понад 1100 танків, майже 2 тис. бойових броньованих машин, більше ніж 1000 артсистем і трохи більше ніж 400 реактивних систем залпового вогню. Про це в ефірі телеканалу FreeДОМ розповів начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, ця кількість військ утримується там уже протягом тривалого часу, ще з кінця літа, і це не є новиною для українських військових, які вже навчилися ефективно працювати і стримувати наступ противника.

"Ми пам’ятаємо, як ворог намагався атакувати ще на початку осені торік в районі Новоєгорівки, потім намагався змінювати свої напрямки. Синьківку він уже штурмує енну кількість місяців, але безуспішно. Як ми бачимо, ворог зрозумів, що в нього не вийде розвинути наступ, свій успіх поблизу населеного пункту Синьківка", - зазначив військовий.

Він підкреслив, що, за даними розвідки, дуже багато російських підрозділів перекидаються в район річки Чорний Жеребець.

"Вони зайнялися підготовкою своїх оборонних споруд, готують штурмовиків. Кожна третя рота в батальйоні у ворога — це штурмові підрозділи. Штурмовики, які постійно йдуть на "м’ясні штурми". Ворог намагається різними способами знайти слабке місце, "ахіллесову п’яту" в нашій обороні, але впродовж тривалого часу в нього нічого не виходить", - сказав Євлаш.

Ситуація на фронті - останні новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

За даним Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Також УНІАН повідомляв, що окупанти вдарили по центру Курахового. Внаслідок атаки щонайменше 16 людей постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини: