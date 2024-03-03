Російські війська вдарили керованою авіабомбою по центру міста Курахове Донецької області, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Він зазначив, що станом на 16:00 внаслідок удару поранення дістали 16 людей, двоє з них у важкому стані. Удар прийшовся по центру міста, пошкодивши щонайменше 15 багатоповерхівок.
"На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники", - зазначив Вадим Філашкін.
Російські війська продовжують бити по цивільним
Як писав УНІАН, внаслідок російського удару "шахедом" по багатоповерхівці в Одесі загинуло щонайменше 10 людей. Серед них троє – діти. Найменшою жертвою російського удару став чотиримісячний хлопець. Під завалами досі залишаються мешканці будинку, серед яких можуть бути діти.
Генеральний прокурор України Андрій Костін вранці в Одесі заявив, що такі масштабні руйнування через влучання дрона сталися вперше. На 3 березня через трагедію на Одещині оголошено жалобу.