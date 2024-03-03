Зазначається, що ворог ударив по місту керованою авіабомбою.

Російські війська вдарили керованою авіабомбою по центру міста Курахове Донецької області, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він зазначив, що станом на 16:00 внаслідок удару поранення дістали 16 людей, двоє з них у важкому стані. Удар прийшовся по центру міста, пошкодивши щонайменше 15 багатоповерхівок.

"На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники", - зазначив Вадим Філашкін.

Відео дня

Російські війська продовжують бити по цивільним

Як писав УНІАН, внаслідок російського удару "шахедом" по багатоповерхівці в Одесі загинуло щонайменше 10 людей. Серед них троє – діти. Найменшою жертвою російського удару став чотиримісячний хлопець. Під завалами досі залишаються мешканці будинку, серед яких можуть бути діти.

Генеральний прокурор України Андрій Костін вранці в Одесі заявив, що такі масштабні руйнування через влучання дрона сталися вперше. На 3 березня через трагедію на Одещині оголошено жалобу.

Вас також можуть зацікавити новини: