Внаслідок обстрілу чотири будинки зазнали пошкоджень.

Російські окупанти обстріляли Курахове на Донеччині з артилерії, в результаті чого двоє людей загинули, ще одна людина отримала поранення.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, внаслідок обстрілу чотири будинки зазнали пошкоджень.

"Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь - росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних", - наголосив Кириленко.

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Голова ОВА у черговий раз закликав мешканців "не залишатися на Донеччині та не ставити під ризик власне життя".

Війна в Україні: ситуація на Донеччині

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого Донецька область стала одним із регіонів, де тривають найзапекліші бойові дії.

Наприклад, на початку жовтня росіяни поцілили в гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру. А 22 листопада загарбники вкотре обстріляли Часів Яр, внаслідок обстрілу поранено двох людей. Тоді ж під російський обстріл потрапив і Торецьк, де зафіксовано пряме влучання в багатоповерхівку.

26 листопада РФ завдала авіаудару по Часовому Яру, внаслідок чого прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад.

Керівництво України неодноразово закликало мешканців області тимчасово виїхати в більш безпечні регіони. Зокрема, нещодавно в Нацполіції розповіли, що в Бахмуті на Донбасі, який наразі є одним із найгарячіших напрямків, під вогнем наразі залишається понад 300 дітей. Правоохоронці закликають батьків погодитися на евакуацію.

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