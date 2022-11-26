Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад.

Російські окупанти сьогодні, 26 листопада, завдали авіаудару по Часовому Яру в Донецькій області.

Внаслідок обстрілу троє людей зазнали поранень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад.

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"Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди і будь-коли", - наголосив Кириленко і вкотре закликав людей евакуюватися з області в більш безпечні регіони.

Війна в Україні: ситуація на Донеччині

Росія вторглася на територію Донецької області ще в 2014 році після окупації Криму. Відтоді в регіоні неспокійно. 24 лютого цього року РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і Донеччина стала одним із найбільш небезпечних регіонів.

Зокрема, на початку жовтня російські окупанти поцілили в гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру. 22 листопада загарбники вкотре обстріляли Часів Яр, внаслідок обстрілу поранено двох людей. Тоді ж під російський обстріл потрапив і Торецьк, де зафіксовано пряме влучання в багатоповерхівку, а також пошкоджено складські приміщення.

Днями в Нацполіції повідомили, що в Бахмуті на Донбасі, де тривають найзапекліші бойові дії, під вогнем наразі залишається понад 300 дітей. Правоохоронці закликають батьків погодитися на евакуацію.

Тим не менш, за даними британської розвідки, новомобілізовані російські резервісти вже зазнали великих втрат в районах Сватового та Бахмута на Донбасі. Зокрема, у Донецькій області резервісти загинули у великій кількості під час лобових штурмів добре обладнаних українських смуг оборони навколо міста Бахмут.

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