Загарбники також намагаються стерти з обличчя Гуляйполе.

На півдні України склалася непроста ситуація – російські окупанти рвуться у Дніпропетровську область та відкрили для себе новий напрямок в острівній зоні Дніпра біля населеного пункту Кізомис. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Ворог намагається провести форсування водних перешкод й саме зараз відкрив новий напрямок, на якому він активізувався", - сказав речник.

За його словами, останніми днями противник провів декілька спроб висадитися в острівній зоні. Зокрема, на півдні дніпровської системи островів, біля населеного пункту Кізомис, ворог намагається висадитися на острів Бугаз, щоб створити певний плацдарм.

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"Противник хоче там висадитися, захопити певний плацдарм та з півдня здійснити форсування річки Дніпро. Але це йому не вдається. Взагалі всі ці спроби доволі марні", - розповів Волошин.

За його словами, окупанти на човнах намагаються подолати водну артерію, а ЗСУ їх знищують. В результаті, загарбники, яким вдається дістатися острова, "грають" там в імпровізовану робінзонаду. Адже звідти окупанти забрати своїх солдатів вже не можуть, тому доставляють їм дронами харчі, воду та боєприпаси. Як зазначив речник, зазвичай ці так звані "робінзони", або здаються у полон, або їх знищують Сили оборони України.

"Але ці бійці слугують для російської пропаганди, коли кажуть, що цей острів, цей плацдарм вже під їхнім контролем. Такі випадки трапляються доволі часто", - наголосив речник.

Він також додав, що для укріплення своїх позицій українські військові встановлюють річкові міни – це значно стримує просування росіян водними перешкодами.

Крім того, за словами Волошина, ворог нарощує кількість артилерійських обстрілів, авіаційних та дронових ударів, в тому числі по Херсону. На Оріхівському напрямку противник провів вчора перегрупування та сьогодні з новими силами штурмує малими групами піхоти в напрямках населених пунктів Лобкове, Степове, Малі Щербаки. На Новопавлівському напрямку тривають активні штурмові дії армії РФ – окупанти рвуться до "стику" трьох областей.

"Там адміністративний кордон Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей... Ворог також хоче зайти на Дніпропетровщину з того південного напрямку. Намагається стерти з обличчя землі Гуляйполе. Щодня по ньому завдаються десятки ударів ракетами та КАБами. Також бомби застосовуються по Херсону", - сказав військовий.

Ситуація на фронті

Як писав УНІАН, нещодавно речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що на півдні України російські окупанти зосереджують живу силу та техніку, щоб посилити штурми.

Він розповів, що росіяни зосереджують мотоцикли, багі, квадроцикли для того, щоб швидко пересуватися полем бою та спробувати продавити оборону ЗСУ. Найтяжчі відтинки фронту - це Оріхівський напрямок, Гуляйпільській та Новопавлівський напрямок, де агресор постійно штурмує позиції ЗСУ.

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