Ворог прагне захопити плацдарм на островах.

На півдні України російські окупанти зосереджують живу силу та техніку, щоб посилити штурми. В ефірі телемарафону речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що загарбники зосереджують мотоцикли, багі, квадроцикли для того, щоб швидко пересуватися полем бою та спробувати продавити оборону ЗСУ, діставшись українських укріплень.

Як зазначив речник, найтяжчі відтинки фронту - це Оріхівський напрямок (район населених пунктів Степове, Лобкове, Малі Щербаки), Гуляйпільській (Гуляйполе, Малинівка) та Новопавлівський напрямок (Новопіль, Вільне Поле, Привільне), де противник постійно проводить штурмові дії, щодня завдає авіаційних ударів керованими бомбами, некерованими авіаційними ракетами тощо.

"Це три найнебезпечніші ділянки... Проте вся лінія боєзіткнення на півдні гаряча...", - додав Волошин.

Відео дня

У коментарі для "РБК-Україна" він уточнив, що на цих трьох напрямках (Оріхівський, Новопавлівський і Гуляйпільський) окупанти зосереджують певну кількість сил та засобів, щоб незабаром активізувати штурмові дії.

"Вони там зібрали особовий склад - штурмовиків, і є достатня кількість техніки, серед яких ББМ, велика кількість мотоциклів і легкомоторної техніки", - констатував Волошин.

За даними речника, росіяни щодоби втрачають на півдні близько 100 солдатів. Зокрема, минулої доби Сили оборони ліквідували 91 окупанта, напередодні - 113.

Також він зазначив, що штурмові групи противник також накопичує на лівобережжі Дніпра на Херсонщині. Проте це робиться не для форсування річки, а для проведення певних розвідувально-пошукових дій в гирлі Дніпра чи невеликими десантними групами спробувати захопити певну ділянку на острівній зоні.

На думку речника, противник навряд чи зможе форсувати Дніпро, однак прагне захопити плацдарм на островах, щоб здійснювати вогневий вплив на Сили оборони, тримати під вогневим контролем певну частину Дніпра та проток.

"Найнеприємніше те, що противник збільшує вогневу активність, завдає ударів по жителях Херсонщини з застосування артилерії, авіаційних засобів", - додав Волошин.

Ситуація на півдні України - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин сказав, що окупаційні війська РФ хочуть заблокувати Запоріжжя у квітні-травні, та перекидають для цього резерви.

Речник зазначив, що найнапруженіша ситуація в районі населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Лобкове. Крім того, ворог намагається прорватися на правий берег річки Янчекрак, щоб розвинути наступ на село Кам'янське.

Також у Силах оборони Півдня повідомляли, що ворог змінив тактику та пішов на штурм великим підрозділом. Зокрема 16 квітня на Оріхівському напрямку противник розпочав штурмові дії у складі підрозділів. Загалом у бою взяли участь не менше 320 російських штурмовиків, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багів.

Вас також можуть зацікавити новини: