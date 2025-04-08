Загарбники не забули, що форсування Дніпра закінчується втратами.

Солдати окупаційної армії Російської Федерації шукають способи уникнути нового форсування річки Дніпро в Херсонській області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "АТЕШ". Його агенти з'ясували, що російське командування вже наказало загарбникам підготувати плавзасоби та готуватися до переміщення особового складу і техніки.

Однак росіяни не забули, що в кінці 2024 року та на початку 2025 такі штурми призвели до значних втрат. За даними руху, в невдалих операціях підрозділи 28-го мотострілецького полку ЗС РФ втратили до 90% особового складу:

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"Всі розуміють, що ситуація не змінилася і такий наказ - це дорога в один кінець. Тому багато хто будь-якими способами намагається уникнути відправки, зокрема - свідомо ламає човни і техніку".

Форсування Дніпра

Як відомо, російські війська неодноразово намагалися форсувати річку Дніпро на Херсонщині з метою створення плацдарму для подальшого наступу на правобережну частину області.

Раніше "АТЕШ" повідомляв про масову загибель окупантів під час навчань з форсування водних перешкод. Зазначалося, що російські командири навіть не намагаються їх рятувати.

На початку грудня Сили оборони півдня зафіксували, що росіяни зосередили в Херсонській області близько 300 човнів. За словами військових, загарбники кожного дня йдуть в штурми, намагаючись зачепитися за острівну зону.

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