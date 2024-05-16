Штурми для противника закінчилися втратою 130 осіб особового складу, серед яких 61 – загиблий.

На півдні наразі найгарячіша "точка" - у районі населеного пункту Старомайорське на Запоріжжі, де за минулу добу російська окупаційна армія здійснила 19 штурмів. Про це ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Вони активізують свої спроби, вчора було 30 штурмів у нашій зоні відповідальності. Це досить велика кількість. Здебільшого – це Старомайорське. Там було 19 штурмів, у районі Кринків - 7 штурмів та чотири — Роботине. До речі, в інформаційному просторі постійно фігурує Роботине, хоча ворог саме на Старомайорське більше спроб здійснює…", - сказав Плетенчук.

Він додав, що всі вказані штурми для противника залишилися марними та закінчилося це тим, що він втратив 130 осіб особового складу, серед яких 61 – загиблий.

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"З посиленням спроб штурмів наших позицій якісно змінився склад втрат противника: збільшилася пропорція саме загиблих до поранених - з третини до половини. Успіху ворог не мав, проте тиск досить серйозний", - додав речник.

За даними Плетенчука, зазначені атаки загарбники здійснюють з використанням ресурсів, які до цього вже у них були присутні на відповідній території та ознак створення наступальних дій на цьому напрямку зараз не спостерігається. Також наразі не помітно різких змін у складі та положення сил ворога.

За даними Сил оборони півдня, також за минулу добу противник втратив 27 одиниць озброєння та військової техніки, з них: 6 гармат, міномет, кулемет "Утьос", 13 одиниць автобронетехніки, по дві одиниці - розвідувальних БпЛА, аерофотостанцій та човнів. Також знищено 4 спостережні пункти.

Ситуація на півдні України - останні дані

За попередню бойову добу, 14 травня, ворог втратив особовий склад у кількості 91 особи та 17 одиниць озброєння та військової техніки, серед якої - реактивна система залпового вогню, гармата, станція зв’язку "Старлінк" тощо.

Протягом минулої доби в операційній зоні Сил оборони Півдня продовжилося контрбатарейне протистояння та відбиття ворожих штурмів. За той же час на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 13 штурмів, з них 9 в районі Старомайорського та 4 в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 5 марних штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня на Оріховському та Херсонському напрямках російські окупанти здійснили 16 марних штурмів позицій ЗСУ. Водночас вони втратили особовий склад у кількості 140 осіб та понад 40 одиниць озброєння та військової техніки, з них: реактивна система залпового вогню, 3 гармати, міномет, 17 одиниць автобронетехніки, розвідувальний БпЛА, 2 станції радіоелектронної боротьби, 3 комплекси відеоспостереження "Муром-М" та комплекс зв’язку "Старлінк".

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