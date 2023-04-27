Пошкоджено близько десятка будівель.

Протягом середи, 26 квітня 2023 року, на півдні України було зафіксовано понад три десятки обстрілів. Внаслідок російських атак загинула людина, є постраждалі.

"Протягом дня в зоні нашої відповідальності зафіксовано понад три десятки обстрілів, в тому числі кілька по Херсону", – повідомляє оперативне командування "Південь".

Також окупанти обстріляли Дніпро-Бузький лиман. Внаслідок атак загинув один цивільний, поранено іноземного журналіста і ще одну цивільну особу. Також пошкоджено близько десятка будівель, опора електромережі та два автомобілі.

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Крім того, зазначається, що ворог продовжував повітряні атаки – застосував тактичну авіацію і вдарив по Херсонському району керованими авіабомбами (КАБ-500). Пошкоджено кілька будівель, поранено цивільного.

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В ніч проти 27 квітня росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Є загиблий та багато поранених. Повідомлялося, що одна з ракет влучила в багатоповерхівку, ще одна – в приватний житловий будинок.

Водночас Сили оборони України 26 квітня потужно вдарили по окупантах на Херсонщині. Було ліквідовано 12 загарбників, а також знищено багато ворожої техніки.

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