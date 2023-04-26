Укомплектовані зеками "штурмові підрозділи Z" на Донецькому напрямку мають дуже низький морально-психологічни стан.

На Таврійському напрямку за добу російські загарбники здійснили загалом 356 обстрілів.

Про це повідомив начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону.

"Об 11:28 армія терористів, московська орда, обстріляла передмістя Запоріжжя з систем РСЗВ, ударили по одному з об’єктів, не будемо називати, якому. Але, за попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення не було. Натомість ворог продовжує бойові дії в районі Мар'їнки та Карлівки, проводить штурмові дії - за минулу добу їх було 26. Вночі ворог також намагався атакувати і було цих атак вісім, 163 рази обстріляв вночі. Загальна кількість обстрілів по даному напрямку 356", - розповів Дмитрашківський.

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Він зазначив, що російські окупанти не застосовували важку техніку, яку завели в район Авдіївки.

"Тут виникає питання стосовно того, навіщо було заводити цілу танкову бригаду в район Авдіївки для того, щоб ця техніка не виходила. Можливо, це була демонстрація військової присутності. Ворог дуже часто вдається до цієї тактики", - пояснив Дмитрашківський.

Також він розповів, що на Донецькому напрямку ворог дуже активно проводить переміщення та ротацію особового складу.

За його словами, "штурмові підрозділи Z", які знаходяться на цьому напрямку, мають дуже низький морально-психологічни стан. Про це свідчать перехоплення ворожих телефонних дзвінків та відео-контент, який бійці даного підрозділу записують та виставляють.

"Про те, що їх обманули, що контракт, який заключений, взагалі не дотримується, гроші не виплачують. Дуже бентежить людей те, що медичну допомогу заборонено надавати під час поранення на полі бою, відповідно, це викликає у них певне занепокоєння і вони звертаються до своїх друзів, колег по камері, і пропонують їм не підписувати даний контракт і не погоджуватись на дану співпрацю", - сказав Дмитрашківський.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія використовує на тимчасово окупованих територіях України так звані "штурмові підрозділи Z", укомплектовані людьми з кримінальним минулим. Однак ці бойовики не дуже охоче йдуть воювати і російське командування змушене вести над ними роботу.

На початку квітня в ISW розповіли, що Росія формує з новообраних резервістів спецпідрозділи "Шторм Z" для ведення бойових дій у містах. Їх створюють поза структурою армійських підрозділів й потім "комбінують" із уже існуючими полками та бригадами.

Також, 24 квітня начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що окупанти підтягнули на Авдіївський напрямок танкову бригаду, яку готуються використати для штурму позицій Збройних сил України. Крім того, на Авдіївському напрямку ворог почав нарощувати артилерійські обстріли.

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