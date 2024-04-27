Головнокомандувач ЗСУ нагадав країнам-партнерам про важливість термінового надання нової зброї.

Ситуація на фронті складна і має тенденцію до загострення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України ("формат Рамштайн").

"Я (…) поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення", – повідомив Сирський у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, партнерам пояснили специфіку російських авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури, а також про нагальні потреби України в ракетах, боєприпасах, озброєнні та військовій техніці. Зокрема командувач ЗСУ наголосив, що своєчасне надходження озброєнь в Україну має ключове значення.

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Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, найскладнішою ділянкою сьогодні є село Очеретине на Авдіївському напрямку, де днями у росіян відбувся локальний прорив, який ставить під загрозу сусідні ділянки української оборони. Як пише Forbes, спроба ЗСУ перегрупувати тут оборону та відійти на нові позиції може принести ще більше проблем.

Аналітики німецького видання BILD зазначають, що російські окупанти також захопили сусідні села Соловйове та Новобахмутівка, розширивши зону контролю біля Очеретиного. Південніше загарбникам вдалося перейти водну перешкоду в селі Бердичі і узяти Семенівку, а також пройти 2 км до Уманського і Яснобродівки.

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