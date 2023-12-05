Сили оборони України відбили атаки окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Російські загарбники цієї доби намагалися безуспішно прорвати українську оборону біля Авдіївки на Донеччині. Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень

За інформацією Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Також, на Лиманському напрямку, Сили оборони відбили 13 атак ворога, який за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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Крім того, на Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 9 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Богданівка, Нью-Йорк Донецької області.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 23 атаки ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Водночас, на Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції українських захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка.

На Шахтарському напрямку українськими захисниками відбито атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку, Сили оборони відбили всі атаки противника, в районі західніше Вербове Запорізької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Тягинка та Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон та Очаків Миколаївської області.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - йдеться у зведенні.

Бої на Донбасі - останні новини

За даними британської розвідки, російські окупанти останнім часом повільно просуваються крізь руїни міста Мар'їнка Донецької області.

У свою чергу родичі російських мобілізованих поскаржилися Володимиру Путіну, що бійців кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, щоб взяти місто до прес-конференції президента.

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