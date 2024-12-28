Також Росія активно випускає низькотехнологічні дрони-приманки схожі на "Шахед", які використовуються для подолання систем ППО України.

Росія масштабувала виробництво "Шахедів" напередодні зимової кампанії проти України, попри санкції та технічні обмеження, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на українську розвідку зазначають, що російський завод у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Республіка Татарстан) виготовив 5760 дронів "Шахед" з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж було випущено у 2023 році. Завод вже уклав угоду на виробництво 6000 дронів до вересня 2025 року.

Також Росія активно розробляє низькотехнологічні дрони-приманки схожі на "Шахед", які використовуються для подолання систем ППО України. До кінця року росіяни планують виготовити до 10 тисяч таких приманок.

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В Алабузі росіяни побудували два нові цехи та встановили захисні сітки від дронів над будівлями. Крім того, РФ покращила логістику, створивши залізничну станцію з прямим сполученням між Росією та Китаєм, через яку постачаються необхідні компоненти для виробництва безпілотників.

"Російська армія, ймовірно, продовжуватиме адаптовувати свої ударні стратегії, щоб завдати шкоди критичній інфраструктурі України, водночас намагаючись нарощувати виробництво дронів "Шахед". Підписання угоди про стратегічне партнерство між Росією та Іраном у січні 2025 року може сприяти цьому процесу", - пишуть аналітики.

Нові безпілотники РФ

Як повідомляв УНІАН, росіяни постійно удосконалюють свої безпілотники. Так, за даними засновника компанії-виробника ударних дронів "Перший контакт" Валерія Боровика, на БПЛА "Орлан" були встановлені засоби, які дозволяють переключатися з одного типу зв’язку на інший - з одного супутникового угруповання на інше.

При цьому експерт підкреслив, що Україна має багато засобів ураження російських БПЛА.

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