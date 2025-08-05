У такий спосіб Москва хоче уникнути санкцій з боку США, зазначає видання.

Росія розглядає повітряне перемирʼя у війні проти України в якості поступки перед президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Так у Кремлі хочуть спробувати запобігти загрозі запровадження вторинних санкцій.

При цьому, як пише Bloomberg, Росія все ще рішуче налаштована продовжувати війну проти України. Офіційні особи стверджують, що візит до Росії спецпосланця президента США Стівена Віткоффа, який має відбутися цього тижня, дає останню можливість досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх є низькими.

Один зі співрозмовників видання додав, що однією з потенційних пропозицій може бути припинення повітряних ударів із використанням дронів і ракет по Україні – як жест деескалації. Та Москва піде на цей крок лише за умови, що Україна також підпише аналогічну угоду.

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Проте російський правитель Володимир Путін не погодиться на загальне перемир'я в Україні, оскільки його війська продовжують стабільно просуватися на полі бою, а військові цілі Росії залишаються незмінними, зазначає видання. Також неясно, чи будуть в цій угоді якісь умови, які зроблять її неприйнятною для Києва та його партнерів.

Як очікується, Віткофф відправиться до Росії вже в середу, 6 серпня. Водночас Кремль повідомив, що можлива його зустріч з російським диктатором Путіним.

Автори також нагадали, що американський лідер Дональд Трамп погрожує запровадити з 8 серпня високі мита для країн, які купують російську нафту та інші товари, щоб посилити тиск на Путіна з метою припинення війни. До переліку таких країн можуть потрапити Китай і Індія.

"Трамп потребує якогось "подарунка", поступки від Росії. Таким подарунком може стати повітряне перемир'я", – заявив Сергій Марков, московський політичний консультант, наближений до Кремля.

Ультиматум Трампа Росії

Ще 14 липня Дональд Трамп дав Росії 50 днів на припинення вогню у війні проти України. Та прогресу в цьому питанні у Вашингтоні не побачили, тому вже згодом Трамп заявив про скорочення цього терміну.

29 липня Трамп оголосив, що на досягнення угоди щодо припинення війни у Путіна є лише 10 днів. Цей термін спливає 8 серпня.

"Ми збираємося запровадити мита та інше, і я не знаю, чи вплине це на Росію, бо Путін, очевидно, хоче продовжувати війну, але ми збираємося запровадити мита і вторинні санкції. Це може вплинути на них, а може і не вплинути, але це можливо", – сказав тоді американський лідер.

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