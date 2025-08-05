За словами Трампа, у нього найвищі рейтинги серед усіх президентів США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, не буде балотуватися на третій термін. Про це він розповів в інтерв'ю CNBC.

"Ні. Напевно, ні", - сказав Трамп у відповідь на запитання журналіста про те, чи планує він знову балотуватися на пост президента.

Проте американський лідер визнав, що хотів би втретє стати президентом США. За його словами, у нього найкращі рейтинги в історії країни.

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"Знаєте чому? Тому що люди люблять мита. І їм подобається, що інші країни нас більше не обманюють на гроші", - пояснив Трамп.

У Politico зазначили, що союзники Трампа неодноразово висловлювалися за те, щоб він балотувався на третій термін, незважаючи на конституційну заборону, яка не дає змоги очолити Білий дім більше ніж двічі.

За даними видання, у Трампа є кілька способів обійти це обмеження. Він може скасувати поправку або балотуватися на посаду віцепрезидента і згодом стати президентом.

Трамп знайшов лазівки, які дозволять йому балотуватися на третій термін

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає того, що він балотуватиметься на третій термін. Він запевнив, що є методи, за допомогою яких він зможе знову очолити Білий дім.

"Я не жартую, але поки ще занадто рано про це думати", - сказав президент США.

Нагадаємо, що 22-га поправка до Конституції США, яку було ухвалено після обрання Франкліна Д. Рузвельта на четвертий термін. Рузвельта на четвертий термін у 1944 році, забороняє президентам США обіймати свою посаду більше двох термінів.

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