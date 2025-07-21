Автори зазначають, що триває пошук та знищення ворожих груп.

Російські диверсійно-розвідувальні групи (далі – ДРГ) почали заходити в Покровськ Донецької області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Пару днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу", – йдеться у повідомленні.

Автори зазначають, що триває пошук та знищення ворожих груп.

Відео дня

"Мета противника очевидна – закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України", – сказано в публікації.

У DeepState додали, що, на жаль, є втрати з українського боку. До того ж, є випадки "дружнього вогню", наголосили автори:

"На жаль, і з нашого боку є втрати. Крім того, зросла кількість дружнього вогню, адже всі знали про "ДРГ" майже одразу, але більшість не мала розуміння ні маршрутів, ні як і де перебувають".

Зазначається, що в мережі вже зʼявилося відео, на якому видно, як бійці Сил оборони потрапили у ворожу засідку в Покровську. Як стверджується, сталося це на розі вулиць Шевченка та Захисників України.

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Водночас Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські окупанти почали збивати більше українських розвідувальних дронів. За його словами, найбільше страждають "Лелеки", "Гори", "Шарки" і FlyEye.

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