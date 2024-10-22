Луганська ОВА розповіла, що окупанти після 2-3 днів після прибуття в місцеву військову частину зникають. Родичі нічого не знають.

У тимчасово окупованому Луганську масово зникають чоловіки, повідомляє Луганська обласна державна адміністрація. Це відбувається через 2-3 дні після того, як вони прибувають у військову частину на території міста.

Пресслужба Луганської ОДА у Facebook додає, що йдеться про "123-ю окрему гвардійську мотострілецьку бригаду ім. Ворошилова". Ворошилова":

"У військовій частині, що базується в окупованому Луганську, чоловіки масово зникають через кілька днів після прибуття. Бригаду раніше іменували "2-ю бригадою народної міліції ЛНР".

У повідомленні йдеться, що зв'язок із новобранцями втрачається дуже швидко, після першого ж бойового завдання. Тоді як родичам не надають жодної інформації з цього приводу.

Відео дня

"Багато хто не має навіть повідомлення про загибель або зникнення безвісти того чи іншого російського бойовика", - зазначено в публікації.

Інші новини про тимчасово окупований Луганськ

Раніше УНІАН повідомляв, що в Луганську сталася "бавовна" на заводі, де окупанти ремонтували техніку. Загалом пролунало 12 вибухів.

"Пишуть про незрозумілу окупантам "комбіновану бавовну". Розквітнути їй дозволила російська система ППО, яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів і телеграм-каналів", - прокоментував голова Луганської ОДА.

Крім того, у Луганську "герой-поет" із РФ по-звірячому вбив дівчину. Його рекламувало Міноборони Росії, а тепер його судять після того, що сталося 13 січня 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: