Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що відмова надавати Україні військову допомогу може призвести до значних територіальних втрат країни в цьому році.
На слуханнях у спеціальному комітеті з розвідки америкнаського Сенату він розповів, що нещодавно здійснив 10-й візит в Україну. За оцінкою ЦРУ, з додатковою допомогою Україна зможе утримувати свої позиції на лінії фронту до кінця 2024 року і на початку наступного, що дозволить їй "вести переговори з більш сильних позицій", додав Бернс.
"Думаю, що без додаткової допомоги у 2024 році ми побачимо "ще більше Авдіївок" в Україні. І це, як мені здається, було б величезною історичною помилкою для Сполучених Штатів", - підкреслив директор ЦРУ.
Що відомо про втрату Авдіївки:
У ніч на 17 лютого Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський оголосив про вихід українських військ Авдіївки, яку вони героїчно обороняли.
У Командуванні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зазначили, що українські сили після виходу з міста зайняли оборону на визначених рубежах.
За даними The New York Times, зараз наступ російських окупаційних військ на цьому напрямку застопорився, однак загарбники зберігають ініціативу на полі бою.