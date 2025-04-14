Він зазначив, що в даний час набрати когось у класичну розвідку стало складно, а снайпер - це взагалі окрема історія.

На початку війни людей було багато і всім вистачало, але зараз вже інша тенденція.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів сержант роти снайперів Микола "Раптор". "У нас ніколи не було нестачі. У розвідці, наприклад, завжди вистачало. Але зараз уже тенденція інша - всі хочуть бути операторами безпілотників. Умовно кажучи - в теплі, з пультом", - розповів військовий.

Він зазначив, що в даний час набрати когось у класичну розвідку стало складно, а снайпер - це взагалі окрема історія.

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"Щоб ним стати, раніше треба було пройти певний шлях. Спершу - піхота. Там ти отримуєш базу, досвід, перевіряєш себе. Якщо маєш лідерські якості - йдеш далі: командир відділення або спеціалізація. Якщо хочеш іти в глибину - вибираєш розвідку. Побув у розвідці - якщо тебе це "затягує", тоді вже можна думати і про снайпінг", - деталізував військовий.

"Раптор" підкреслив, що снайпер – це не просто стрілець, це – спеціаліст високого рівня. "Раніше ми могли собі дозволити чекати, поки людина пройде ці всі етапи, визріє, і тільки тоді приймали до себе. А зараз – ні. Зараз ми працюємо з тими, кого посилає нам доля. І водночас – не знижуємо вимог", - поділився реаліями військовий.

"Раптор" розповів, як у них проводиться відбір кандидатів, і які до них вимоги. Він зазначив, що коли людина приходить, їй обов'язково ставлять низку запитань. "Справа не лише в тому, щоб дізнатися, де і коли він воював. Мені важливо почути, як він говорить. Я намагаюсь "розхитати" людину до того моменту, коли побачу її нутро – ким вона є насправді. Бо коли людина починає говорити з тобою щиро, без блоків – от тоді я розумію, з ким маю справу. Зажата людина – дуже важка в роботі", - пояснив специфіку роботи військовий.

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