У Пентагоні відзначили, що їх поява "зовсім змінює справу" і відкриває нові можливості для ЗСУ.

США подарували Україні промислові 3D-принтери, на яких прямо на полі бою можна друкувати запасні частини обладнання, які можуть вийти з ладу або вимагати обслуговування.

Про це повідомив помічник міністра оборони США із закупівель та утримання Вільям ЛаПланте, передає CNN. У Пентагоні уточнили, що навчання користуванню цими механізмами українські військові закінчили минулого тижня. "Американські чиновники допомагають ЗСУ ремонтувати віддалено - життєво важлива стратегія, враховуючи, що присутність США в Україні обмежується посольством у Києві", - зазначив чиновник.

"У серпні ми привезли в Україну промислові 3D-принтери, а на початку вересня закінчилося навчання військових щодо поводження з цим принтером", - прокоментував ЛаПлант.

Він зазначив, що "мова йде про принтер розміром з вантажівку". Їх поява "зовсім змінює справу" і відкриває нові можливості для ЗСУ. Тепер військові зможуть швидко ремонтувати вантажівки, ракетні системи та інше західне озброєння або обладнання.

Використання 3D-друку в Україні

У липні стало відомо, що у Львові будують першу в Європі школу за допомогою 3D-друку. За допомогою принтера зводять новий корпус школи, яка вже діє, але стала тісною для дітей. У новому приміщенні навчатимуться 100 учнів молодших класів.

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