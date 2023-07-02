Технологія дає змогу точніше використовувати ресурси та скорочувати витрати на матеріали.

У Львові будують першу в Європі школу за допомогою 3D-друку. За допомогою принтера зводять новий корпус школи, яка вже діє, але стала затісною для дітей. У новому приміщенні навчатимуться 100 учнів молодших класів.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, технологія дає змогу точніше використовувати ресурси та скорочувати витрати на матеріали. Для керування та контролю за роботом-друкарем потрібна команда всього з трьох осіб.

За словами міністра, подібну технологію вперше викорустовують для будівництва навчального закладу. Нове приміщення матиме прощу 500 кв. метрів і буде найбільшим у світі, яке збудують за допомогою 3D-друку. Таке будівництво на 20% дешеше та у 10 разів швидше, ніж традиційне.

За словами міністра, попереду на Україну чекає велика відбудова, тож зараз варто залучати технології та інновації для будівництва.

Збитки, яких завдали Україні окупанти

Станом на 22 березня 2023 року Росія завдала збиток інфраструктурі України майже на $150 мільярдів. Сума збитку від руйнувань житлового фонду була на рівні $53,6 млрд.в цілому було пошкоджено або зруйновано більше 150 000 житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки.

На другому місці за сумою завданих збитків - сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни збиток цій сфері оцінюється в $36,2 млрд.за цей час в результаті війни було зруйновано або пошкоджено більше 25 000 кілометрів доріг державного і місцевого значення і 344 моста і мостових переходу.

Сума прямих збитків, завданих житловому фонду України в результаті повномасштабної війни, станом на кінець травня 2023 року становила понад $54 млрд.

Левова частка прямих збитків - $46,6 млрд - збитки від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. За останніми даними всього постраждало 18,6 тисячі таких будинків: 13,2 тисячі - пошкоджені, 5,4 тисячі - повністю зруйновані.

Понад $7 млрд прямих збитків - наслідок знищених та пошкоджених приватних будинків. Таких зараз вже понад 144 тисячі, з них зруйновано майже 59 тисяч. Також в результаті бойових дій постраждали 345 гуртожитків, прямі втрати яких оцінюються в $0,5 млрд.

Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд таких областей як Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Миколаївська та Чернігівська. За оцінками експертів проекту, у Донецькій області повністю зруйновано (ступінь руйнування - понад 40%) понад 18 тис. будинків, у Київській - 6,7 тис., у Луганській - понад 2,5 тис.

Загальна кількість пошкоджених об'єктів житлового фонду станом на червень 2023 року становила понад 163 тис. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об'єктів - 87 мільйонів м2, що становить 8,6% від загальної площі житлового фонду України.

Серед міст найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Бахмуті, Мар'їнці, Лисичанську, Попасній, Ізюмі та Волновасі. Наприклад, за попередніми оцінками, в Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, такі міста як Бахмут і Мар'їнка майже не мають неушкоджених будівель.

Дані про збитки житлового фонду містять інформацію станом на травень 2023 року, і не враховують прямі втрати, завдані підривом Каховської ГЕС, в результаті якого постраждало 48 населених пунктів (за даними МВС).

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