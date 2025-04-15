Веніславський не виключив, що міг мати місце "злив" інформації російським окупантам.

16 квітня на комітеті Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки будуть розглядати російський удар по центру Сум у Вербну неділю, який забрав життя 35 людей.

Про це повідомив представник цього комітету, народний депутат Федір Веніславський. В етері "Радіо Свобода" він акцентував, що комітет буде зʼясовувати, чи дійсно напередодні відбувався збір військових для нагородження.

"Наші народні депутати поширили вже інформацію про те, що там дійсно мало бути нагородження. Цією інформацією вже оперують російські пропагандистські канали, виправдовуючи свій терористичний удар тим, що дійсно там було нагородження. У мене немає зараз інформації, чи було, чи не було. Але, судячи з опосередкованих фактів, якесь зібрання там планувалося", – наголосив Веніславський.

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Він додав, що "певна кількість" військових загинула внаслідок атаки РФ на Суми. За словами нардепа, це могло бути "наслідком випадкових дій":

"В умовах війни в Сумах багато військовослужбовців, в тому числі в справах сімейних, особистих, військових вони могли там перебувати".

Веніславський заявив, що це одне з питань, яке на засіданні комітету планують поставити військовому керівництву, Міністерству оборони, начальнику Генерального штабу.

Водночас на запитання про те, чи міг мати місце свідомий "злив" інформації ворогу, він сказав:

"По-перше, це компетенція Служби безпеки України. По-друге, якщо дійсно мало місце якесь зібрання військових і по тій локації було нанесено ракетний удар, то, безумовно, Росія цю інформацію звідкись отримала. Звідки вона могла отримувати? Очевидно, її хтось з ворогів українського народу, української держави російській стороні надав".

Атака на Суми

Вранці в неділю, 13 квітня 2025 року, російські окупаційні війська завдали удару по центру Сум. За даними очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, ворог атакував місто двома ракетами "Іскандер-М"/KN-23.

Внаслідок удару загинули 35 людей, зокрема двоє дітей. Понад 120 осіб постраждали. Російська атака також спричинила суттєві руйнування.

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