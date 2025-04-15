Російську атаку він назвав "непростимим нападом на людяність, віру і святість життя".

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс відреагував на терористичний удар РФ по Сумах 13 квітня.

"Ось чому я назвав Путіна злом... Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливий бомбардування Росією церкви в Сумах, Україна, у Вербну неділю, день, призначений для поклоніння і духовного оновлення для християн по всьому світу. Цей жорстокий напад, бездушно спрямований проти невинних парафіян, які мирно зібралися, щоб відсвяткувати Вербну неділю, є непростимим нападом на людяність, віру і святість життя", – написав він у соцмережі Х.

Бернс додав, що внаслідок варварського акту з боку РФ загинуло понад 30 людей, "в тому числі двоє безцінних дітей". За його словами, "таке навмисне насильство проти беззахисних віруючих свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі".

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"Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств, закликаючи всіх людей совісті засуджувати це зло та невпинно працювати задля миру та примирення. Я закликаю всіх людей віри з усього світу публічно засудити Росію за ці злісні акти насильства проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ повинен стояти разом проти цих злих актів. Президент Трамп бажає, щоб ці злодіяння припинилися, і мир настав якнайшвидше", – наголосив Бернс.

Російський удар по Сумах

Вранці у Вербну неділю, 13 квітня, російські окупаційні війська атакували Суми балістикою. Ворог випустив по місту дві ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Внаслідок російської атаки, за останніми даними, загинули 35 осіб, з них двоє дітей. Ще 129 людей постраждали.

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