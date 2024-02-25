За словами керівника ГУР, мета окупантів на цей рік - утримати те, що вже окуповано.

Російські загарбники не зможуть у 2024-му році реалізувати незмінну мету і повністю захопити Донецьку і Луганську області. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він також розповів про стратегічні цілі РФ на цей рік.

"Стратегічна мета Російської Федерації не змінилася. Перше - знищення української державності. Тобто, операція по демонтажу державності. Те, що вони починали. Вони зрозуміли, що військовим шляхом це не вдасться, і пробують досягти іншими шляхами", - сказав Буданов.

При цьому, за словами розвідника, у військовому плані у загарбників на цей рік єдина мета.

"Вони вже два роки намагаються її виконати, але так і не виконали: вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей і утримати те, що є. За 2022 і 2023 роки вони цього не змогли зробити. У 2024 так само не зможуть", - наголосив Буданов.

Ситуація на Донбассі - останні новини

17 лютого головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський ухвалив рішення про те, що українські підрозділи виведуть із Авдіївки, яку росіяни активно штурмували із початку жовтня.

Це місто знаходилось на лінії фронту з 2014 року.

Нещодавно стало відомо, що росіяни увійшли в Ласточкине на захід від Авдіївки.

Водночас, підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю Ласточкиного на Авдіївському напрямку. Тривають запеклі бої.

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