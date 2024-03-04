До теперішнього часу під контроль російських окупантів перейшли Бердичі, частини Орлівки і Тоненького.

Українські військові важко тримають оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки.

Таку думку висловив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке. Він уже повідомляв, що ЗСУ вибудували оборону по лінії Бердичі-Семенівка-Орлівка-Тоненьке. Там розташовані ставки і невеликі річки, які зручно обороняти. До теперішнього часу, за даними Репке, під контроль російських окупантів перейшли Бердичі, частини Орлівки і Тоненького.

"Це означає, що ця лінія оборони, яку ЗСУ провели через три села і природні перешкоди у вигляді ставків, утримується лише частково. У всіх трьох селах тривають бої. Це означає, що ЗСУ не хочуть у якийсь момент відійти звідти без бою, як це було в Степовому, Ласточкиному, Сєвєрньому та Авдіївці, але намагаються відважно тримати фронт, за будь-яку ціну зупинити росіян і не дати їм захопити ці села", - висловився Репке.

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Ситуація на Авдіївському напрямку

DeepState повідомив, що РФ окупувала близько 18% території Авдіївки. У приватному секторі на півночі населеного пункту тривають штурми. Росіяни перейшли залізничний міст і намагаються через приватний сектор пробитися в напрямку автобази і знака на в'їзді в Авдіївку.

А 11 лютого Юліан Репке повідомив, що російські війська нібито увійшли в Первомайське на Донеччині та зайняли 40% села.

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