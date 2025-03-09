Ситуація на Курському плацдармі стрімко погіршується.

Ситуація в Курській області стрімко погіршується для України, і незабаром Київ може втратити свій головний козир на майбутніх мирних переговорах. Про це пише CNN.

Автори публікації посилаються на публікації військових блогерів з обох сторін, які кажуть, що українські війська на Курщині перебувають у скрутному становищі. У цьому контексті також згадуються заяви російського Міноборони про захоплення чотирьох населених пунктів, а також рейд росіян через непрацюючий газопровід.

При цьому росіян тут активно підтримують військові з Північної Кореї.

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"Важко, але ми працюємо. Корейці продовжують прибувати", — сказав CNN один український військовослужбовець.

Як зазначає автор публікації, якщо Росія поверне всю територію Курської області, вона потенційно може перекинути вільні війська на схід України. Українська армія вже втратила близько половини території в Курській області, яку початково змогла взяти під свій контроль.

Зважаючи на переваги Росії, деякі українські блогери припустили, що вторгнення на Курщину, можливо, вичерпало свою стратегічну цінність. CNN наводить цитату із публікації українського військового блогера Сергія "Флеша" Бескрестнова.

"Не думав, що я таке колись скажу. Але, можливо, настав час "згортатися" з курського напрямку. Важко там нашим. Як відволікання ресурсів противника ця операція себе думаю давно вже виправдала. А як політичний козир у переговорах це тепер сумнівно", – написав він у своєму Телеграм цього тижня.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, минулого тижня Росія розгорнула один із найефективніших підрозділів безпілотників, а також сотні північнокорейських військовослужбовців разом із морською піхотою та десантниками у Курській області. Внаслідок цього Україна втратила тут багато техніки, а ситуація з логістикою дуже ускладнилася.

Частиною цих зусиль росіян мав би стати рейд близько сотні спецпризначенців через непрацюючий газогін із заходом в тил українським оборонцям. Але рейд виявився невдалим, і більшість російських солдатів або були убиті, або просто задихнулися в трубі.

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