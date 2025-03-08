Інформацію про операцію випадково злили в мережу на стадії підготовки.

Невдала операція російських військ зі спробою закинути групу солдатів у тил ЗСУ трубою не експлуатованого газопроводу обростає новими деталями.

Російські воєнблогери повідомляють, що лише частина групи загинула від вогню українців, інші - банально задихнулися.

Так, російський пропагандист Володимир Романов, який веде в Телеграм Z-паблік на 140 тисяч підписників, стверджує, що ідея із закиданням групи солдатів через газопровід виникла з досвіду боїв в Авдіївці рік тому. Тоді росіянам вдалося провернути подібний фокус.

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"Підрозділ заявив, що все підготував: вентиляцію, відстійники, воду і провіант, зв'язок тощо. Але виявилося не підготували. Результат усі на місцях знають. Питання - чи буде попит за тих, хто задихнувся?" - пише Романов, додаючи, що тоді в Авдіївці все теж пройшло не настільки вдало, як розповідає російська пропаганда.

Як пише російський опозиційний блогер Ян Матвєєв, інформацію про підготовлювану "трубопровідну операцію" ненароком злив у загальний доступ російський дроновод із псевдонімом "Мойсей". Ще 1 березня він опублікував у своєму телеграм-каналі прохання терміново допомогти з постачанням кисневих балонів.

Як росіяни по трубах ходили

Раніше УНІАН писав, що вранці в суботу, 8 березня, приблизно сотня російських солдатів пройшла газопроводом, який не працює, щоб вийти в тил блйцам Сил оборони в районі Суджі. Однак цей зухвалий маневр ворога не став несподіванкою для українських захисників. Про операцію було відомо заздалегідь.

В умовах обмеженої логістики українські бійці не мали змоги просто підірвати цю трубу, тож вирішили дочекатися, коли росіяни пройдуть нею і вийдуть просто у пастку, де їх зрештою й накрила українська артилерія.

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