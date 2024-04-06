Знищено 24 танки, 38 ББМ та 41 артсистему.

Збройні сили України за добу знешкодили на фронті ще 790 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогодні, 6 квітні, втрати Росії у війні досягли 446 690 осіб.

Крім того, Сили оборони знищили тисячі одиниць ворожої військової техніки, зокрема:

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танків ‒ 7057 (+24);

бойових броньованих машин ‒ 13497 (+38);

артилерійських систем – 11262 (+41);

РСЗВ – 1032 (+3);

засоби ППО ‒ 749 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48);

крилаті ракети ‒ 2060 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн– 14992 (+70);

спеціальна техніка ‒ 1854 (+5).

Також на брухт перетворились 347 літаків, 325 гелікоптерів, один підводний човен, 26 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 квітня, російські війська здійснили механізований штурм в напрямку міста Часів Яр (на захід від Бахмута) і просунулися до східної околиці цього населеного пункту.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ могли знищити 5% всіх російських бомбардувальників Ту-95МС.

Business Insider писав, що через брак снарядів у ЗСУ Росія стала "альфа-хижаком на полі бою". Попри невелику кількість боєприпасів, Україна все ще має деякі успіхи, але досягати їх стає дедалі важче.

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