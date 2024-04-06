Збройні сили України за добу знешкодили на фронті ще 790 російських окупантів.
Як повідомляє Генштаб, станом на сьогодні, 6 квітні, втрати Росії у війні досягли 446 690 осіб.
Крім того, Сили оборони знищили тисячі одиниць ворожої військової техніки, зокрема:
- танків ‒ 7057 (+24);
- бойових броньованих машин ‒ 13497 (+38);
- артилерійських систем – 11262 (+41);
- РСЗВ – 1032 (+3);
- засоби ППО ‒ 749 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48);
- крилаті ракети ‒ 2060 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн– 14992 (+70);
- спеціальна техніка ‒ 1854 (+5).
Також на брухт перетворились 347 літаків, 325 гелікоптерів, один підводний човен, 26 кораблів та катерів.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 квітня, російські війська здійснили механізований штурм в напрямку міста Часів Яр (на захід від Бахмута) і просунулися до східної околиці цього населеного пункту.
За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ могли знищити 5% всіх російських бомбардувальників Ту-95МС.
Business Insider писав, що через брак снарядів у ЗСУ Росія стала "альфа-хижаком на полі бою". Попри невелику кількість боєприпасів, Україна все ще має деякі успіхи, але досягати їх стає дедалі важче.