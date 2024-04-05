Війська РФ вели механізований штурм важливого населеного пункту на Донбасі.

У четвер, 4 квітня, російські війська здійснили механізований штурм в напрямку міста Часів Яр (на захід від Бахмута) і просунулися до східної околиці цього населеного пункту.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), на східній околиці Часового Яру окупантів зупинили ЗСУ. На геолокованих кадрах, опублікованих 4 квітня, видно, як російські війська ведуть механізований штурм силами до роти в напрямку Часового Яру.

Кадри свідчать, що російська механізована колона просунулася вздовж ділянки траси Т-0506 (Хромове — Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (крайня східна частина міста Часів Яр), перш ніж українські сили завадили російським військам просунутися далі в місто.

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Український військовий заявив, що ЗСУ знищили 11 з 25 одиниць російської бронетехніки, які брали участь у механізованому штурмі, хоча українські офіційні особи ще не надали більш детальної інформації про цей штурм.

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Протягом минулої доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Найактивніше ворог штурмував українські позиції на Бахмутському напрямку.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбали 30 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

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