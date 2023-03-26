Посилення санкцій погіршить стан Росії.

Запасів Росії вистачить ще максимум на два роки повномасштабної війни в Україні.

Про це заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна". За даними розвідки, Росія зможе вести війну ще у 2023 та максимум - у 2024 році. Однак у разі посилення санкційного тиску на агресора, запас може зменшитися.

"Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим", - сказав представник ГУР.

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Коли закінчиться війна в Україні

Очільник ГУР Кирило Буданов переконаний, що до кінця літа 2023-го ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко також вважає, що війна закінчиться вже у жовтні або листопаді цього року.

В РНБО вважають, що спрогнозувати точні терміни закінчення війни неможливо.

Військовий експерт Роман Світан заявив, що коли Україна вийде на свої кордони, це не означатиме завершення війни проти Росії. За його словами, є два етапи війни і це буде лише перший.

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