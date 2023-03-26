Здебільшого російські військовослубовці задіяні у навчаннях.

Наразі на території Білорусі перебуває близько чотирьох тисяч російських військовослужбовців.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону. Він відзначив, що ситуація на кордоні залишається контрольованою, однак Білорусь продовжує надавати територію та повітряний простір для російських підрозділів.

"Зараз, за нашими даними, трохи більше як 4 тисячі військовослужбовців Збройних сил Росії перебувають на території Білорусі, але вони в основному залучені або на навчаннях спільних, або ж до підготовки, яка триває на третиорії Білорусі. Ця кількість дещо менша, ніж була раніше", - розповів він.

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Демченко пояснив це тим, що Росія вивела з Білорусі підрозділи, які пройшли підготовку. З Росії їх вже перекидають в тому числі на схід України.

Загроза з боку Білорусі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 25 березня російський диктатор Путін заявив, що на території Білорусі розмістять тактичну ядерну зброю.

Днями Лукашенко погрожував "страшною відповіддю", якщо Україна отримає від Великої Британії снаряди, що містять збіднений уран.

Нагадаємо, що Лукашенко ввів у країні смертну кару за держзраду для чиновників і військовослужбовців. Пізніше він видав указ про призов офіцерів запасу.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляли, що ризик наступу армії РФ з боку Білорусі буде зберігатися протягом року.

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