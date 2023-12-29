Все більше аналітиків схиляються до думки про те, що результат війни в Україні буде вирішуватися в США і Європі.

Війна РФ проти України скоро вступить у третій календарний рік, а лінія фронту в останні місяці залишається незмінною, проте в 2024 році хід війни може змінитися.

Таку думку ВВС висловили кілька західних військових експертів. За словами Барбари Занчетти з Королівського коледжу Лондона, перспективи закінчення війни в Україні залишаються безрадісними. Порівняно з груднем 2022 року, позиції президента РФ Володимира Путіна сильніші, але радше в політичному, ніж у військовому сенсі.

Ситуація на полі бою залишається невизначеною. Наступ ЗСУ зупинився, але і прориву РФ теж немає. Результат залежить від політичних рішень, які будуть прийняті далеко від лінії фронту - у Вашингтоні і Брюсселі.

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У зв'язку з цим експерт відзначила вражаючу єдність Заходу, проте в даний час вона починає коливатися. А коливання на Заході надають сміливості Путіну.

Занчетта припустила ймовірність того, що війна триватиме весь 2024 рік, але вона не може тягнутися нескінченно.

"Враховуючи, що нерішучість заходу підбадьорює Росію, в якій не варто очікувати держперевороту або проблем зі здоров'ям у Путіна, що приведуть до його кончини, єдиним ймовірним виходом виглядає врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Переговорів, від яких обидві сторони продовжують відмовлятися", - констатувала вона.

У свою чергу колишній генеральний директор Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк сказав, що хід війни в цьому році ознаменував повернення війни індустріальної епохи - того типу війни, який був в XX столітті.

Експерт зазначив, що війна індустріальної епохи змушує... цілі економіки, переходити до пріоритетного виробництва військових матеріалів. "В результаті оборонний бюджет РФ потроївся з 2021 року і в наступному році складе 30% держвитрат", - сказав експерт.

"Все це робить війну в Україні найтривалішою і руйнівною кампанією з усіх, які Європа бачила з середини минулого століття", - сказав він.

За словами Кларка, 2024 рік покаже, хто виявиться більш готовий і здатний задовольнити ненаситні вимоги цієї війни індустріальної епохи - РФ і її постачальники в Північній Кореї та Ірані або Україна і її західні партнери.

Експерт додав, що було б неправильно сказати, що ситуація на фронті в Україні зайшла в глухий кут, але обидві сторони, намагаючись оволодіти стратегічною ініціативою, здатні стримувати противника.

"Російські війська можуть спробувати вести наступ по всій лінії фронту, щоб взяти під контроль весь Донбас. Україна, ймовірно, спробує розвинути успіх, якого вона досягла у відновленні контролю над західною частиною Чорного моря і життєво важливим торговим коридором в Босфор", - допустив Кларк.

Також він допустив, що Київ спробує піднести російським окупантам нові сюрпризи на полі бою, щоб вивести їх з рівноваги в деяких областях.

"Але по суті 2024 рік виглядає роком консолідації — і для Києва, і для Москви", - висловив думку він.

Кларк зазначив, що у Росії не вистачає ні озброєнь, ні навченого особового складу, щоб почати стратегічний наступ - принаймні, до весни 2025 року. Україна ж потребує західної фінансової та військової підтримки, щоб продовжувати війну в 2024 році, але при цьому вона також накопичує внутрішні резерви, щоб створити умови для серії визвольних наступів у майбутньому.

"Хід цієї війни в 2024 році буде визначатися швидше в Москві, Києві, Вашингтоні, Брюсселі, Пекіні, Тегерані і Пхеньяні, ніж в Авдіївці, Токмаку, Краматорську або на будь-якому з полів бою уздовж лінії фронту", - підсумував Кларк.

У свою чергу колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявив, що у РФ немає рішучого, проривного потенціалу, щоб захопити Україну, і вона зробить все можливе, щоб утримати те, що змогла захопити, використовуючи час для зміцнення оборони. При цьому вона сподівається, що Захід втратить бажання підтримувати Україну.

"Але Україна не зупиниться. Вона бореться за своє виживання і розуміє, що зробить РФ, якщо українці припинять боротьбу", - сказав Ходжес.

Також він поділився очікуваннями від війни на найближчі місяці і вважає, що Україна зробить наступне:

відновить підрозділи, виснажені місяцями боїв, що необхідно для відновлення наступу;

поліпшить систему підбору особового складу, щоб максимізувати доступні резерви в живій силі;

збільшить виробництво боєприпасів і зброї;

поліпшить здатність діяти проти потужних російських засобів радіоелектронної боротьби - постановки перешкод, перехоплення, цілепокладання.

"До початку літа Україна вперше зможе задіяти винищувачі F - 16 американського виробництва, що поліпшить її здатність протистояти російській авіації і зміцнить її власну протиповітряну оборону", - зазначив Ходжес.

Також військовий спрогнозував, що Україна зробить все, щоб продовжувати тиснути на росіян, щоб зробити неприйнятним для них перебування в Криму.

Він зазначив, що хоча українці не володіють безмежними ресурсами, особливо артилерійськими боєприпасами і високоточною зброєю великої дальності, але росіяни знаходяться в гіршому становищі.

"Війна - це випробування волі і логістики. Російська система логістики крихка і знаходиться під постійним тиском з боку України", - підсумував він.

Війна в Україні: новини

Російські війська майже по всій лінії фронту немов "щит" розтягнули невидиму стіну електромагнітних імпульсів. Йдеться про радіоелектронну боротьбу РФ, "жертвами" якої стають випущені ЗСУ ракети, снаряди і дрони.

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