Він вважає, що Трамп може змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, пригрозивши Росії санкціями, а також продовжуючи підтримувати українських військових.

Президент Володимир Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США і Росією щодо війни буде "дуже небезпечним", коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що його адміністрація вже провела "дуже серйозні" переговори з Росією про припинення війни.

"У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас - це небезпечно для всіх", - сказав Зеленський в інтерв'ю The Associated Press.

За його словами, його команда підтримує контакт з адміністрацією Трампа, але ці обговорення перебувають на "загальному рівні", і він вважає, що найближчим часом відбудуться особисті зустрічі для вироблення більш детальних домовленостей.

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"Нам потрібно більше працювати над цим", - сказав він, додавши, що в перші тижні після інавгурації Трамп, зі зрозумілих причин, був зосереджений на внутрішніх проблемах.

Зеленський також зазначив, що Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню або обговорювати будь-які поступки. Водночас він упевнений, що Дональд Трамп може змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, пригрозивши санкціями проти російської енергетичної та банківської системи, а також продовжуючи підтримувати українських військових.

"Я думаю, що це найближчі та найважливіші кроки", - сказав він.

Дональд Трамп і переговори

Раніше Дональд Трамп заявив, що проводить "дуже серйозне" обговорення з Росією про завершення війни в Україні.

"Я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб зупинити цю війну. Ми вже проводимо серйозні переговори. Вони заплановані і тривають. Ми ведемо дуже важливі обговорення, спрямовані на те, щоб покласти край цій війні, досягнувши домовленості з Росією", - сказав він.

Водночас спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог зазначав, що у США є "хороший, надійний план, щоб просунутися вперед". Він також повторив, що розраховує на досягнення прогресу щодо України в найближчі 100 днів.

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