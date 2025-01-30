Трамп, відомий своєю нетерплячістю, у питанні завершення війни в Україні робить ставку на свою репутацію людини, яка вміє домовлятися.

Новий президент США Дональд Трамп, можливо, і відмовився від обіцянки закінчити війну РФ проти України за 24 години, але завдання для його спецпосланця Кіта Келлога на пошук рішення протягом 100 днів зробило перспективу переростання війни у ще один заморожений конфлікт більш вірогідною, ніж будь-коли.

Про це пише The Times. Видання зазначає, що історія заморожених конфліктів не є щасливою – загроза поновлення збройового протистояння завжди залишається актуальною.

Україні має пощастити, вважає професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс Філліпс О'Брайен. Трамп, відомий своєю нетерплячістю, у питанні завершення війни в Україні робить ставку на свою репутацію людини, яка вміє домовлятися.

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"Трампу насправді немає діла до України. Він хоче отримати кредит довіри за припинення бойових дій, оголосити себе миротворцем і повернутися додому", – пояснив він.

На думку ОʼБрайена, погрози Трампа на адресу Росії не є переконливими. Він додав, що американський президент не запропонував жодних гарантій безпеки для України і позиціонує себе як посередника, а не гаранта.

Заморожений конфлікт і миротворці

Найвідоміший приклад замороженого конфлікту сучасності – корейська війна. Корейський півострів було поділено за лінією фронту. Північна і Південна Корея дотепер технічно залишаються в стані війни за відсутності мирного договору. Зовнішні події та сили мали вирішальне значення для цього перемир'я. Але в Корейській війні також брали участь тисячі іноземних військ під прапором ООН, які залишалися для забезпечення режиму припинення вогню, поки їх повністю не замінили американські сили.

Трамп вже дав зрозуміти, що якщо перемир'я в Україні потребуватиме присутності миротворців, цим питанням має займатися Європа, а не США чи навіть НАТО.

Автори матеріалу зазначають, що європейські лідери з запізненням починають усвідомлювати, що президентство Трампа може означати для України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про небезпеку раптового припинення вогню на форумі в Давосі:

Ніхто не хоче миру більше, ніж народ України. Але вони хочуть справедливого і тривалого миру. Чого вони не хочуть, так це замороженого конфлікту, який може спалахнути знову трохи згодом".

Українці надто добре знайомі з таким сценарієм. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський, адже протягом кількох років "ми мали заморожений конфлікт на сході України", і Мінські угоди не привели до його вирішення.

"Ми намагалися говорити з Росією. Але ми не почули від них нічого, окрім брехні. Ніякої правди. Ми не можемо їм довіряти", – наголошував Зеленський.

Завершення війни РФ проти України

Народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що зараз немає жодних підстав сподіватися, що війна завершиться найближчим часом. При цьому він каже, що є підстави сподіватися, що війну вдасться завершити "протягом якогось не дуже тривалого проміжку часу".

Раніше The Independent писло, що мирна угода щодо війни в Україні може виявитися недосяжною. Зазначається, що попередні домовленості про припинення бойових дій у 2014 і 2015 роках, після першого вторгнення Росії в Україну, провалилися, як і багато інших спроб.

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