Після анонсованого Путіним припинення вогню, українська ППО та авіація вже почали працювати на захист.

"Шахеди" в українському небі свідчать про справжнє ставлення російського диктатора Володимира Путіна до Великодня і до життів людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"А щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. "Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", - наголосив Зеленський.

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Припинення вогню на Великдень

Російський диктатор Володимир Путін оголосив сьогодні, 19 квітня, великоднє перемир'я у війні проти України.

В повідомленні Кремля зазначалося, що усі бойові дії припиняються з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Путін нібито наказав на цей період зупинити всі бойові дії. При цьому в Кремлі зазначили, що очікують від України такого ж кроку.

В РФ сказали, що їх війська мають бути готовими до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку противника, будь-яких його агресивних дій.

Раніше військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що Путін утримається від наказів бити по українських містах на Великдень. Але попередив, що повністю виключати удари не можна.

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