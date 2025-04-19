Політик зробив на снаряді напис англійською мовою, який перекладається як "Мир через силу".

Республіканець, член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік приїхав в Україну та побував на передовій поблизу російського кордону.

Про це він повідомив 18 квітня у Facebook. На оприлюдненому відео видно як конгресмен зробив на снаряді напис англійською мовою, який перекладається як "Мир через силу".

"Для мене була велика честь передати дуже "особисте" послання Володимиру Путіну сьогодні з передової війни поблизу російського кордону", - зазначив він.

Відео дня

При цьому конгресмен додав, що єдина допустима інформація, яку він може повідомити, то це те, що "повідомлення було доставлено точно", тобто в ціль.

Також у відео політик розповів, що побував на території бойових дій, де раніше був ліс, котрий знищили росіяни, як і багато населених пунктів в Україні.

Фіцпатрік і його заяви про війну

20 лютого 2025 року конгресмен США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік став на захист України та Володимира Зеленського після заяв президента США Дональда Трампа. Він тоді наголосив, що будь-який "мир", який винагородить Москву за війну, є "неприпустимим".

Фіцпатрік тоді наголосив, що Зеленський не повинен укладати жодних угод, нав'язаних йому будь-якою державою, які не гарантують безпеку і суверенітет українського народу. За його словами, йдеться про мир через силу.

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