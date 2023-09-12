На борту перебувало двоє людей.

У Волгоградській області зазнав аварії російський тактичний фронтовий бомбардувальник Су-24М.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали. За попередніми даними Baza, літак впав у Калачівському районі області, за п'ять кілометрів від хутора Ложки. Відомо, що на борту бомбардувальника знаходилися два члени екіпажу.

Тим часом SHOT пише, що Су-24М здійснював навчальний виліт, він був без боєприпасів. На землі руйнувань немає, зараз триває пошукова операція.

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Падіння військових літаків у Росії: останні новини

У липні в Краснодарському краї розбився штурмовик Су-25, пілот катапультувався у воду. Його намагалися врятувати, проте він помер на шляху до лікарні. Інцидент зняли на відео очевидці.

У Калінінградській області під час тренувального польоту зазнав аварії винищувач Су-30, загинув весь екіпаж.

Ще минулого року в російському Єйську винищувач-бомбардувальник Су-34 впав на дев'ятиповерхівку. Російські ЗМІ писали про загибель 15 осіб, ще 19 - отримали різні поранення.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку масштабної війни російські загарбницькі війська втратили в Україні вже 315 літаків і 316 вертольотів.

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