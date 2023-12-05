Станом на ранок бойові втрати війська РФ в особовому складі наближаються до 334 тис осіб.

Знищено ще 1030 окупантів і наразі втрати війська РФ в Україні наближаються до 334 тис осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 333840 (+1030) осіб", - зазначено у повідомленні.

Також за добу на більш ніж сотню зросла кількість знищеної ворожої техніки: танків ‒ до 5587 (+7 за минулу добу) одиниць, бойових броньованих машин ‒ до 10416 (+15) одиниць, артилерійських систем – до 7987 (+26) одиниць, засобів ППО ‒ 605 (+3) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – до 6032 (+15), автомобільної техніки та автоцистерн – до 10483 (+32) одиниць, спеціальної техніки ‒ до 1148 (+7) одиниць.

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Як раніше повідомлялось, також знищено 913 ворожих РСЗВ, 323 літаки та 324 гелікоптери, 22 кораблі та 1 підводний човен.

Втрати РФ на війні в Україні

1 грудня Міністерство оборони України оприлюднило дані про військові втрати Росії у війні в Україні протягом листопада. Зазначалось, що минулог омісяця Сили оборони знищили 3 тис. 90 одиниць російського озброєння та військової техніки, а також ліквідували близько 28 тис. 550 осіб особового складу окупантів.

Відомо, що в Кремлі хочуть до Нового року відбити позиції на сході України, з яких їх витиснили Сили оборони. Зокрема важкі бої йдуть з жовтня на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському напрямках. Наші захисники також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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