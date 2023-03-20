Проте, за словами речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, останніми днями ворог використовує на Авдіївському напрямку останні резерви, які має, і зазнає там великих втрат.

Через постійні намагання ворога оточити Авдіївку, що на Донеччині, це місто незабаром може стати "новим Бахмутом". Про це речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ворог постійно намагається оточити місто Авдіївка. Я згоден із західними колегами, які кажуть, що Авдіївка у найближчий час може стати новим Бахмутом, це так і є. Але, на даний момент, не все так гаразд у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку. Вчора, позавчора ворог використовував останні резерви, які має", - сказав він.

За словами речника, ворог зазнає суттєвих втрат особового складу, техніки. За минулий день ворог втратив близько трьох рот особового складу під час штурму Авдіївки.

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"Атаки всі однотипні, ворог атакує з однієї і тієї ж самої посадки, дуже прогнозовано, і тому вдається нашим військовим боронити свої позиції", - пояснив Дмитрашківський.

Ситуація в Авдіївці - останні дані

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня британська розвідка порівняла ситуацію із захистом Авдіївки оборону Бахмута. На думку експертів, українські сили продовжують організовану оборону міста, але їхні маршрути постачання перебувають під загрозою через російську операцію з оточення.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

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