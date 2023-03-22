Супротивник на Донбасі продовжує наступати на низці напрямків, зазначили у Генштабі.

Російські загарбники безуспішно намагалися наступати на кількох напрямках, найзапекліші бої тривають у південній та північній частині міста Бахмут Донецької області.

Як йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00, РФ продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів.

"Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають у південній і північній частині Бахмута, також ворог проводив наступальні дії на Авдіївському напрямку з метою встановлення контролю над Авдіївкою та Мар’їнкою", - розповіли у Генштабі.

Відео дня

Так, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати оборону українських захисників та захисниць.

Там ворог вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують ведення наступальних дій, проте їхній наступальний потенціал, за даними Генштабу ЗСУ, знижується.

"Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Богданівка та Предтечине", - сказано у зведенні.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках російські окупанти безуспішного намагалися наступати в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Генштаб ЗСУ вранці 22 березня повідомив, що ворог наступає на сході України на низці напрямків - Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському, Мар’їнському та Лиманському. На цих напрямках за минулу добу наші воїни відбили понад 110 атак з боку супротивника.

Пізніше у Державній прикордонній службі України повідомили, що наші захисники вночі відбили ворожий штурм у Бахмуті, й супротивник зазнав втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: